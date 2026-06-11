Pakistan'dan Hindistan'a Su Kısıtlaması Uyarısı - Son Dakika
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Pakistan'dan Hindistan'a Su Kısıtlaması Uyarısı

11.06.2026 17:02
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Pakistan, Hindistan'ın su akışını kısıtlaması durumunun bölgesel istikrarı tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Pakistan, Hindistan'ın "İndus Suları Anlaşması" kapsamında su akışını kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişiminin bölgesel istikrarı tehlikeye atacağı ve "son derece ciddi sonuçları olan bir eylem teşkil edeceği" uyarısında bulundu.

İslamabad'da basına konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, "İndus Suları Anlaşması" kapsamında su akışını kısıtlamaya yönelik her türlü girişimin, Güney Asya ve ötesindeki barışı tehdit eden "son derece sorumsuz bir eylem" olacağını ifade etti.

Pakistan'ın su kaynaklarına ilişkin hak ve çıkarlarının tartışmaya açık olmadığını belirten Andrabi, "Bu hakları, BM Şartı'na uygun uluslararası hukuk çerçevesinde mevcut tüm diplomatik, hukuki, siyasi, ekonomik ve diğer tedbirler yoluyla kararlılıkla savunacağız." dedi.

Andrabi, Pakistan için "hayati önem taşıyan suyu kasten kesmeye" yönelik herhangi bir girişimin "son derece ciddi ve geniş kapsamlı sonuçları olan bir eylem teşkil edeceği" uyarısında bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki su sorunu

Hindistan Su Bakanı CR Patil, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın gelecek yıllarda Pakistan'a "tek bir damla su bile" akmamasını sağlamak için çalıştığını ifade etmişti.

Hindistan, 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması" kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Yeni Delhi tarafından "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" gerekçesiyle tek taraflı olarak askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'dan Hindistan'a Su Kısıtlaması Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sami Denizler Sami Denizler:
    arkadaşlar bu su kriziyle pakistan ekonomisi çöküyo su kesintileri tarım üretimini etkiliyo sonra fiyatlar katlanıyo ve bizim halkın cebinden çıkıyo yani bu sadece siyasi değil ekonomik olarak da çok önemli bunu çözmek lazım hemen!!! 0 0 Yanıtla
  • Hasan Kara Hasan Kara:
    evet böyle söylemek kolay tabii da herkes biliyo bu konuşmalar hep boş havada kalıyo sonra hiçbir şey olmadığını görüyoruz yıllarca ama ne değişir ki 0 0 Yanıtla
  • Yasemin Kahraman Yasemin Kahraman:
    bu çocukların geleceğini düşünüyorum çok endişeliyim! su sorunu çözülmezse ne olacak bu bölgede yaşayan milyonlar! anlaşma diye bir şey varsa niye uyulmadığı anlaşılamıyor! uluslararası hukuk falan da var ama hiç işe yaramıyo gibi geliyor bana! 0 0 Yanıtla
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