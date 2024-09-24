Pakistan'dan İsrail Saldırılarına Kınama - Son Dakika
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Pakistan'dan İsrail Saldırılarına Kınama

Pakistan\'dan İsrail Saldırılarına Kınama

Pakistan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıları güçlü bir şekilde kınadı ve uluslararası çağrıda bulundu.

24.09.2024 19:47
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Pakistan yönetimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını "mümkün olan en güçlü şekilde" kınayarak, uluslararası toplumu acil adım atmaya çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bu saldırıları "mümkün olan en güçlü şekilde" kınadıkları aktarıldı.

İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların halihazırda istikrarsız olan bölgede barış ve güvenliği daha da derinleştiren tehlikeli bir tırmanış olduğu kaydedildi.

Pakistan'ın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği aktarılan açıklamada, Lübnan halkıyla dayanışma içinde oldukları ve Lübnan halkının barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını savundukları vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'i bölgedeki endişe verici maceracılığı ile saldırgan ve soykırım eylemleri nedeniyle sorumlu tutmak için uluslararası toplumu acil adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a, güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'dan İsrail Saldırılarına Kınama - Son Dakika

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