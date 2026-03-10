Pakistan'dan İsrail Saldırılarına Sert Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'dan İsrail Saldırılarına Sert Kınama

10.03.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Lübnan'daki İsrail saldırılarını en güçlü şekilde kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Pakistan, Lübnan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 500 bin kişinin de yerinden edilmesine neden olan İsrail'in saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pakistan, yüzlerce sivilin ölümüne ve yaklaşık yarım milyon kişinin yerinden edilmesine neden olan İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden askeri saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu eylemlerin Lübnan'ın ülkede barış ve istikrarı sağlama çabalarını baltaladığı, bölgedeki mevcut güvenlik ve insani krizleri şiddetlendirme potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef almasının ve Lübnan'ın egemenlik ile toprak bütünlüğünü ihlal etmesinin son bulması gerektiği vurgulanarak, uluslararası topluma Tel Aviv yönetiminin saldırılarını sona erdirmesi için harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından hemen, tam ve koşulsuz çekilmesinin de talep edildiği açıklamada, "Pakistan, bu saldırganlık karşısında kardeş Lübnan halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu belirtirken Lübnan ile daha geniş bölgede kalıcı barışı sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Pakistan, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan İsrail Saldırılarına Sert Kınama - Son Dakika

24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:49:21. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan'dan İsrail Saldırılarına Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.