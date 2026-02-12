Pakistan'dan Yeni Dünya Gözlem Uydusu - Son Dakika
Pakistan'dan Yeni Dünya Gözlem Uydusu

12.02.2026 16:41
Pakistan, EO-2 uydusunu Çin'den başarılı bir şekilde fırlattı. Yeni veriler sağlayacak.

Pakistan, Çin'de yer alan Yangjiang Kıyı Fırlatma Merkezi'nden dünya gözlem uydusu EO-2'nin başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) yetkilileri, fırlatılan uyduya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, SUPARCO tarafından geliştirilen EO-2 uydusunun, ülkenin dünya gözlem ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmek üzere tasarlandığı ifade edildi.

Uydunun ulusal kalkınma planlaması, doğal kaynak yönetimi, çevre izleme ve kentsel genişlemeyi desteklemek için kritik veriler sağlayacağı belirtilen açıklamada, doğru ve zamanında uydu görüntüleri sağlamanın afet yönetimini, iklim analizini ve stratejik karar alma süreçlerini güçlendireceği kaydedildi.

Açıklamada, uydunun Çin'in Yangjiang Kıyı Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, uydunun fırlatılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Pakistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde geliştirdiği gelişmiş Dünya Gözlem Uydusu PRSC-EO2'nin başarılı şekilde fırlatılmasıyla elde edilen tarihi dönüm noktası dolayısıyla tüm milletimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dar, Çin hükümetine "sürekli işbirliği ve sarsılmaz desteği" için teşekkürlerini dile getirerek, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığının, uzay teknolojisi de dahil olmak üzere "yeni zirvelere ulaşmaya" devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

