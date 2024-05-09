Pakistan'ın Ay Misyonu iCube-Q, Ay'ın Yörüngesine Başarılı Şekilde Girdi - Son Dakika
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Pakistan'ın Ay Misyonu iCube-Q, Ay'ın Yörüngesine Başarılı Şekilde Girdi

Pakistan\'ın Ay Misyonu iCube-Q, Ay\'ın Yörüngesine Başarılı Şekilde Girdi

Pakistan'ın Ay'ın yüzeyindeki kraterlerin konumları, su ve buz izlerine dair önemli veriler sağlayacak ilk Ay misyonu iCube-Q, Dünya'nın uydusunun yörüngesine başarılı şekilde girdi. İslamabad'daki Uzay Teknoloji Enstitüsü (IST), iCube-Q'nun Ay'ın yörüngesine yerleştiğini doğruladı. iCube-Q, Ay yüzeyini görüntülemek için 2 kamera taşıyor ve yörüngede 3 ila 6 ay kalacak. Pakistan için gelecekte geniş ölçekli uzay misyonlarının düzenlenmesini sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

09.05.2024 12:45
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Pakistan'ın Ay'ın yüzeyindeki kraterlerin konumları, su ve buz izlerine dair önemli veriler sağlayacak ilk Ay misyonu iCube-Q, Dünya'nın uydusunun yörüngesine başarılı şekilde girdi.

Dawn gazetesindeki habere göre, başkent İslamabad'daki Uzay Teknoloji Enstitüsü (IST), 3 Mayıs'ta "Çang'ı 6" keşif aracıyla Çin'den uzaya gönderilen iCube-Q'nun, Ay'ın yörüngesine yerleştiğini doğruladı.

IST, iCube-Q'nun tasarlandığı şekilde çalıştığını ve yapılan testlerin ardından uydunun çektiği fotoğrafların paylaşılacağını belirterek bunun, Pakistan için gelecekte geniş ölçekli uzay misyonlarının düzenlenmesini sağlayacak önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Üzerinde Ay yüzeyini görüntülemek için 2 kamera taşıyan iCube-Q, yörüngede 3 ila 6 ay kalacak ve çektiği fotoğrafları dünyaya gönderecek. iCube-Q, Ay yüzeyinde krater konumları, su ve buz izlerine dair önemli veriler sağlayacak.

Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO), IST ve Şanghay Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen iCube-Q, 3 Mayıs'ta "Çang'ı 6" keşif aracıyla "Long March5 Y8" roketiyle Çin'in güney batısındaki Hainan Adası'ndan fırlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'ın Ay Misyonu iCube-Q, Ay'ın Yörüngesine Başarılı Şekilde Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'ın Ay Misyonu iCube-Q, Ay'ın Yörüngesine Başarılı Şekilde Girdi - Son Dakika
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