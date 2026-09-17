Pakistan İran'a çağrı yaptı, Husiler Suudi tesislerini vurmasın - Son Dakika
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Pakistan İran'a çağrı yaptı, Husiler Suudi tesislerini vurmasın

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Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istediği belirtildi. Yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin cevabını 'umut verici' olarak nitelendirdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in İran'dan, Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istediği belirtildi.

Pakistan hükümeti yetkilileri, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptıkları açıklamada, Munir'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile dün yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Yetkililer, Munir'in görüşmede, Tahran'ı Husiler üzerindeki nüfuzunu, Suudi petrol ve ekonomik altyapısına yönelik saldırıları durdurmak için kullanmaya çağırdığını aktardı.

Yetkililer, Erakçi'nin cevabının "umut verici" olduğunu belirtirken daha fazla detay paylaşılmadı.

ABD ve İran arasında tıkanan görüşmeler

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin de gündeme geldiğini belirten bir yetkili, "Genelkurmay Başkanı, özellikle Husilerin saldırıları, tüm bölgesel durumu ve ABD ile İran arasında tıkanan görüşmelerin yeniden canlandırılmasına odaklanarak tüm bölgesel durumu görüştü." ifadesini kullandı.

Yetkili, Erakçi'nin İran'ın müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

İslamabad'dan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanması" mesajı

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haydar Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasına bağlılıklarının sürdüğünü belirtti.

Han, hangi hedeflere karşı ne zaman, nasıl, nerede, ne tür bir güç kullanılacağı konusunda operasyonel gizlilik gereği ihtiyatlı olduklarını vurguladı.

Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin son saldırılarının geri püskürtülmesi için Pakistan'ın ne tür bir adım atacağı sorusuna Han, "Pakistan uzun süredir, bölgede barış ve istikrar istiyor. Çünkü bu sadece Pakistan ve İran'ın değil, tüm bölgenin ve ötesinin çıkarınadır." yanıtını verdi.

Babulmendeb Boğazı'ndaki durumun da "oldukça ciddi" olduğunu kaydeden Han, Husileri "buradaki eylemlerini durdurmaya" çağırdı.

Han, "Bu konudaki görüşmelerimiz, temel olarak zorlayıcı önlemler yoluyla değil, diyalog ve diplomasi yoluyla barış ve istikrarın sağlanması etrafında şekilleniyor." dedi.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanDış PolitikaPakistanEnerjiGüncelYemenİranSon Dakika

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