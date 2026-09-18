Pakistan Kohat'ta cami yakınında iki bombalı saldırı, en az 16 ölü var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Kohat'ta cami yakınında iki bombalı saldırı, en az 16 ölü var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayber Pahtunhva eyaletindeki Kohat bölgesinde cuma namazı sırasında Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi girişinde patlayıcı yüklü araç infilak etti, ardından yerleşke içinde ikinci bir bombalı saldırı gerçekleşti. Çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirilirken aralarında 5 polisin bulunduğu en az 16 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda en az 16 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Geo News kanalının haberine göre, Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zülfikar Hamid, Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin girişinde bir cami yakınında patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtti.

Hamid, saldırının ardından teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve çatışma esnasında yerleşke içerisinde ikinci bir bombalı saldırının gerçekleştiğini kaydetti.

Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürlüğü ise çatışmada aralarında bir keskin nişancı ve intihar saldırganının da bulunduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5'i polis olmak üzere en az 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, yaralanan 50'den fazla kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.

Olayın ardından patlamanın meydana geldiği Kohat-Hangu yolu araç trafiğine kapatılırken Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
Emniyet MüdürlüğüUluslararasıGüvenlikPakistanSaldırıGüncelTerörCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
Aksaray’da rüzgarla imtihan Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu Aksaray'da rüzgarla imtihan! Şemsiyeyi kapatmaya giden genç kadın savruldu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladı
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 68’i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor Üniversite öğrencilerinin yüzde 68'i mezuniyetten sonra yurt dışında yaşamak istiyor
15:36
Fenerbahçe’de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
15:28
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 15:51:07. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan Kohat'ta cami yakınında iki bombalı saldırı, en az 16 ölü var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement