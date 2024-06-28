Pakistan Meclisi, ABD'nin seçim soruşturması çağrısını kınadı

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Pakistan'da parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, ülkede bu yıl yapılan seçimlere "hile karıştığı" iddialarının soruşturulması çağrısında bulunan ABD Temsilciler Meclisi'nin kararını kınadı.

Milletvekili Shaista Malik, kınama karar tasarısını Ulusal Meclis'e sundu.

Tasarı, yapılan oylamada, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekillerinin itirazlarına rağmen kabul edildi.

Malik, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararın "gerçeklere tamamen aykırı olduğunu" belirterek, Pakistan'ın içişlerine karışılmasına müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi, 25 Haziran'da, Pakistan'da 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının bağımsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Pakistan'daki seçimler

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamlamıştı.

PML-N, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve çeşitli siyasi partiler arasında koalisyon hükümeti kurmak için ittifak yapılmıştı.

PML-N'nin adayı Şahbaz Şerif, 3 Mart'ta Ulusal Mecliste 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçilmişti.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

Ülkede 9 Mart'ta da Asıf Ali Zerdari, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.