Pakistan ordusu Belucistan'da 21 Eylül'den bu yana 33 militanı saf dışı bıraktı - Son Dakika
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Pakistan ordusu Belucistan'da 21 Eylül'den bu yana 33 militanı saf dışı bıraktı

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Pakistan ordusu, Belucistan'da 21 Eylül'den bu yana süren operasyonlarda 33 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre Şaban Operasyonu'nda sayı 22'ye yükseldi, Nushki'de 25 Eylül'de 11 militan etkisiz hale getirildi ve operasyonlar sürecek.

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde 21 Eylül'den bu yana düzenlenen operasyonlarda 33 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şaban Operasyonu" kapsamında 24 Eylül'de militanlara ait sığınakların tespit edildiği ve çıkan çatışmada Hindistan destekli olduğu iddia edilen 5 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece "Şaban Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen militanların sayısının 22'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, sığınaklarda silah, mühimmat ve patlayıcıların ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 25 Eylül'de eyaletin Nushki bölgesinde düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda da 11 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Belucistan eyaletinde 21 Eylül'den bu yana düzenlenen operasyonlarda toplam 33 militanın etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, bölgedeki tehdidin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla operasyonların devam edeceği bildirildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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