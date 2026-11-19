Pakistan ordusu Fatah-3 süpersonik seyir füzesini başarıyla test ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan ordusu, çarşamba günü Fatah-3 süpersonik seyir füzesinin test atışını başarıyla yaptı. Ordu Halkla İlişkiler Birimi, navigasyon ve itki sistemleriyle donatılan füzenin uzun menzilli hedefleri yüksek hassasiyet ve etkili vuruş kabiliyetiyle vurabildiğini belirtti.
İSLAMABAD, 19 Kasım (Xinhua) -- Pakistan ordusu, çarşamba günü Fatah-3 süpersonik seyir füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirdi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, navigasyon ve itki sistemleriyle donatılan füzenin, süpersonik hızda uzun menzilli hedefleri yüksek hassasiyet ve etkili vuruş kabiliyetiyle hedef alabildiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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