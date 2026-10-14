Pakistan ordusu, menzili artırılan Fatah-2 füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Pakistan ordusu, menzili artırılan Fatah-2 füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi

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Pakistan ordusu, menzili artırılan Fatah-2 füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi
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Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-2 balistik füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi. Açıklamaya göre füze, gelişmiş aviyonik sistemlerle donatıldı ve savunma sistemlerini aşmasını sağlayan özgün yörünge manevrasıyla daha uzak hedefleri vurmayı hedefliyor.

İSLAMABAD, 14 Ekim (Xinhua) -- Pakistan ordusu, menzili artırılmış Fatah-2 balistik füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi.

Pakistan ordusunun medya kanadı tarafından salı günü yapılan açıklamada, menzili artırılmış Fatah-2 silah sisteminin gelişmiş navigasyon ve aviyonik sistemlerle donatıldığı ve hedefleri yüksek hassasiyetle vuracak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Sistemin, füze savunma sistemlerini aşmasını sağlayan özgün bir yörünge boyunca manevra kabiliyetine sahip olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre Pakistan ordusu, artırılan menzil sayesinde daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurma kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Pakistan ordusu, menzili artırılan Fatah-2 füzesinin deneme atışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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