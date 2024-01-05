Pakistan Senatosu, 8 Şubat\'ta yapılacak seçimlerin ertelenmesini onayladı

Pakistan senatosu, olumsuz hava koşulları ve güvenlik endişeleri gerekçesiyle 8 Şubat'ta yapılacak seçimlerin ertelenmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Pakistan Senatosunda Bağımsız Senatör Dilawar Khan, 100 milletvekilinden yalnızca 14'ünün katıldığı bir oturumda, 8 Şubat'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin yasa tasarısı sundu.

Khan, ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan soğuk hava koşullarının seçim sürecinde oluşturacağı zorlukları ve önde gelen politikacılarla vatandaşlara yönelik güvenlik endişelerini seçimlerin ertelenmesi için gerekçe gösterdi.

Bağımsız Senatör, "Pakistan'ın her bölgesinden her türlü siyasi görüşe sahip kişilerin seçimlere etkin şekilde katılımını kolaylaştırmak için 8 Şubat'ta yapılması planlanan seçimler ertelenebilir." ifadesini kullandı.

Yalnızca bir üyenin "hayır" oyu kullanması üzerine Senato, 8 Şubat'ta yapılması planlanan ulusal genel seçimlerin ertelenmesini talep eden ve bağlayıcılığı olmayan tasarıyı kabul etti.

"Seçimlerin adil olma ihtimali çok az"

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kasım 2023'te, genel seçimlerin 8 Şubat'ta yapılacağını açıklamıştı.

Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçimlerde, güvenliğin sağlanması için Aralık 2023'te silahlı kuvvetlerden destek talep etmişti.

Komisyon, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın şubatta yapılacak genel seçimlerdeki milletvekili adaylığını kabul etmemişti.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerin, özgür ve adil şekilde düzenlenme ihtimalinin çok az olduğunu belirtmişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.