Pakistan ve Bahreyn dışişleri bakanları İslamabad'da protokol imzaladı

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Basra Körfezi bölgesinde itidal gösterilmesinin ve gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Al Zayani, başkent İslamabad'da Dar ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ilerletilmesine yönelik protokol imzalayan bakanlar ticaret, yatırımlar, endüstri, tarım, gıda, eğitim, denizcilik dahil birçok alanda işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Basra Körfezi'ndeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, gerilimin düşürülmesi, itidal gösterilmesi ve diyalog ile diplomasi yolunun seçilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliği hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede ayrıca Filistin'deki durumu ele alan taraflar, İsrail'in Batı Şeria'da genişleyen işgalinden ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerden endişe duyduklarını kaydetti.