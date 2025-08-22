Pakistan ve Çin Arasında Güçlü İşbirliği

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Perşembe günkü görüşmede Pakistan ile Çin arasında benzersiz bir dostluk bulunduğunun altını çizen Şerif, her koşulda geçerli olan bu dostluğun çok çeşitli alanlar ve düzeyleri kapsadığını söyledi.

Şerif, Çin'de düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenecek anma etkinliklerine katılmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Başbakan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun geliştirilmiş 2.0 versiyonunun inşasını teşvik etmek, tarım, madencilik, enerji ve kaynaklar, havacılık ve uzay, bilgi teknolojisi ve altyapı inşaatı gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına canlılık katmak üzere Çin ile çalışmayı temenni ettiklerini ifade etti.

Pakistan'daki Çinli personelin güvenliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Şerif, Çin vatandaşlarının ve projelerinin güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ise Şerif'in Çin'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi. Wang, Shanghai Ruhu'nu ileriye taşımak ve zirveyi dostluk, dayanışma ve verimli sonuçlar getiren bir etkinlik haline getirmek için Pakistan'la ve Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye tüm ülkelerle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Wang, 3 Eylül'de düzenlenecek anma etkinliklerinin temasının tarihi akılda tutmak, hayatlarını feda edenleri onurlandırmak, barışı bağrına basarak geleceğe bakmak şeklinde belirlendiğini söyledi. Bu temanın hem İkinci Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sonuçlarını ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumaya yönelik hem de insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını aktif olarak teşvik etmeye yönelik kararlılıklarını ortaya koyduğunu vurguladı.

Pakistan'ın her daim en güvenilir ortağı ve en güçlü destekçisi olduklarını belirten Wang, iki tarafın da Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru 2.0 projesini hızlandırması, tarım, sanayi ve madencilik alanlarına odaklanması, Gwadar Limanı, sanayi parkları, bağlantı imkanları ve yüksek teknoloji alanlarındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmesi ve Pakistan'ın bağımsız kalkınma kapasitesini kapsamlı şekilde geliştirerek dış zorluklara karşı direncini güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Wang, terörün tüm biçimlerine karşı verdiği kararlı mücadelesinde ve ulusal kalkınma ve ikili işbirliği için güvenli ve elverişli bir ortam yaratma çabalarında Pakistan'ı desteklemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Görüşme sırasında iki taraf, ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.