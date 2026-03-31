Pakistan ve Çin'den Orta Doğu için Barış Girişimi

31.03.2026 17:31
Pakistan ve Çin, Orta Doğu'da barış için 5 maddelik ortak girişim yayımladı.

Pakistan, Çin ile birlikte, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için "5 maddelik ortak girişim" yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın bugün Çinli mevkidaşı Vang Yi ile başkent Pekin'deki görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşıma göre, görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan taraflar, düşmanlıkların derhal sonlandırılması, savaşın yayılmasının önlenmesi için çaba gösterilmesi ve savaştan etkilenen bölgelere insani yardımların geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Diyalog ve diplomasinin, çatışmaları çözmenin tek yolu olduğunun altını çizen taraflar, bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanması için "5 maddelik ortak girişim" konusunda mutabık kaldı.

Söz konusu 5 madde, düşmanlıkların derhal sonlandırılması, en kısa sürede barış görüşmelerine başlanması, sivillerin korunması, seyrüsefer rotalarının güvenliğinin sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın gözetilmesinden oluşuyor.

Taraflar, İran'ın ve diğer Körfez ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndan sivil ve ticari gemilerin geçişine izin verilmesi çağrısında bulunan taraflar, BM Şartı ve uluslararası hukukta belirlenen ilkeler kapsamında kalıcı barışa yönelik bir anlaşmanın da desteklenmesini istedi.

Kaynak: AA

İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
Advertisement
