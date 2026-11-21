Pakistan ve Endonezya orduları, düzenledikleri ortak terörle mücadele tatbikatını tamamladı.

Pakistan Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Pakistan ve Endonezya ordularının 9 Kasım'da başlattıkları "Elang Strike-III" isimli tatbikat bugün sona erdi.

Açıklamada, tatbikatın terörle mücadele deneyimlerinin paylaşılmasına, operasyonel tatbikatların ve prosedürlerin geliştirilmesine ve karşılıklı öğrenme ile en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla muharebe becerilerinin geliştirilmesine odaklandığı aktarıldı.

Tatbikatın Pakistan'ın kuzeybatısındaki Pabbi kasabasında Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde gerçekleştirildiği kaydedildi.