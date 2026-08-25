Pakistan ve İran'dan Savaş Görüşmesi - Son Dakika
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Pakistan ve İran'dan Savaş Görüşmesi

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Nakvi, İran'la görüşmede önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve bölge barışı için umutlu olduklarını belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde "önemli ilerleme kaydettiklerini" belirtti.

Nakvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile ABD ve İran arasındaki gerilimin yanı sıra Orta Doğu'daki durumu da ele aldıkları görüşmenin "olumlu ve verimli" geçtiğini aktaran Nakvi, İslamabad Mutabakatı'nın yeniden yürürlüğe girmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydetti.

Nakvi, Pezeşkiyan'ın, İran'ın bakış açısını ve endişelerini paylaştığını ve bu meseleleri kapsamlı şekilde görüştüklerini belirterek, "Önemli ilerleme kaydedildi ve görüşme oldukça olumlu tonda sona erdi. Bu ivmenin, daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için yolu açmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada da Nakvi ile Münir'in İran'a ziyaretinde, gerilimin artmasının önlenmesi ve sona ermesinin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gibi konulara odaklanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tarafların bölge barışına ve gerilimin müzakere aracılığıyla çözüme kavuşturulmasının yollarına ilişkin görüşlerini paylaştığı ifade edilerek Nakvi ve Münir'in İran'a ziyaretinin sona erdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ve İran'dan Savaş Görüşmesi - Son Dakika

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