Pakistan ve Kuveyt'ten Diplomasi Vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefon görüşmesinde bölgesel durumu ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Dar, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile telefonda görüştü.

Sabah, Pakistan'ın arabuluculuk rolünü ve ABD ile İran arasındaki teması kolaylaştırma çabalarını takdir ederken, Dar da Pakistan'ın bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın yolu olarak diplomasiyi ve sürdürülebilir etkileşimi destekleme taahhüdünü yineledi.

İki taraf da devam eden diplomatik girişimlerin yakın gelecekte olumlu bir sonuca ulaşmasını ve kalıcı barış getirmesine yönelik temennilerini paylaştı.