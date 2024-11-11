Pakistan ve Maldivler'den Filistin Vurgusu

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Pakistan ve Maldivler, uluslararası toplumun Filistin halkını yalnız bıraktığını vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

Şerif, Gazze'deki insani krizin "akıl almaz boyutlara ulaştığını" belirterek, İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasızlığını "sistematik soykırım" olarak nitelendirdi.

Dünyanın Gazze'de yaşananları "suç teşkil eden bir sessizlik" ile izlediğini dile getiren Şerif, Gazze ve Lübnan'da kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı.

Şerif, "Bu sistematik soykırım ve saldırganlığın devam etmesine izin vermemeliyiz." dedi.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ise İslam dünyasını Gazze konusunda "kararlı" davranmaya çağırdı.

Muizzu, zirvenin birlik ve anlamlı bir değişim için dönüm noktası olması gerektiğini belirterek, "Ümmet olarak şimdi kararlı bir şekilde hareket etmezsek, tarih bizi sert bir şekilde yargılayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Filistinlilere yönelik adaletsizliğin sona ermesi gerektiğini ifade eden Muizzu, İsrail'e silah tedarik etmeye devam eden ülkelerin barış çağrısı yapamayacağının altını çizdi.

Muizzu, uluslararası toplumun Filistin halkını yalnız bıraktığını ifade ederek, Filistinlilere yönelik "on yıllardır süren terör ve adaletsizliğin" sona ermesi gerektiğini vurguladı.