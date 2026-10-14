Pakistan ve Umman dışişleri bakanları İslamabad'da ticaret ve yatırımı ele aldı - Son Dakika
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Pakistan ve Umman dışişleri bakanları İslamabad'da ticaret ve yatırımı ele aldı

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Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, İslamabad'da 8. Pakistan-Umman Ortak Bakanlar Toplantısı öncesi görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı; ticaret ve yatırımda işbirliği ile kalıcı barış için diplomasi vurgulandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dar ile Busaidi'nin 8. Pakistan-Umman Ortak Bakanlar Toplantısı öncesinde İslamabad'da yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tarafların, Pakistan ile Umman arasındaki kardeşlik bağlarını teyit ettikleri, iki ülke arasında özellikle ticaret, yatırım ve halklar arasındaki etkileşim gibi ortak çıkarları ilgilendiren alanlarda işbirliğini derinleştirmenin önemini vurguladıkları belirtildi.

Bölgesel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunan bakanların, kalıcı barış ve istikrar için diplomasi ve diyalog vurgusu yaptığı kaydedilen açıklamada, Busaidi'nin, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesindeki çabalarını övdüğü, Dar'ın da Umman'ın bu konudaki yapıcı rolünü takdir ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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