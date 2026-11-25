Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Syed Haider Shah, "yapay zeka sistemlerinin nükleer komuta, kontrol ve iletişim sistemlerini hedef almak için asla kullanılmaması gerektiğini" belirtti.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Shah, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) "hızlı teknolojik değişim çağında çatışma çözümü" konulu açık oturumunda konuştu.

Teknolojinin kendisinin tarafsız olduğuna, etkisinin onu kullananların niyetine ve amacına bağlı olduğuna işaret eden Shah, teknolojinin tasarımından geliştirilmesine ve kullanıma sokulmasına kadar her aşamada insan muhakemesinin ve kontrolünün korunmasının öncelik olması gerektiğini belirtti.

Shah, yapay zekanın özellikle nükleer alanda büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Nükleer silah kullanımına ilişkin kararlar insan kontrolünde kalmalı ve yapay zeka sistemleri nükleer komuta, kontrol ve iletişim sistemlerini hedef almak için asla kullanılmamalı." dedi.

Teknolojik gelişmelerin jeopolitik hakimiyet ve savaş aracına dönüşmesi yerine barışa hizmet etmesi için uygun güvenlik önlemleri, düzenlemeler ve yönetişim çerçeveleri oluşturulması çağrısında bulunan Shah, askeri alanda, özellikle nükleer alanda yanlış hesaplama ve aceleyle karar verme risklerini azaltmak için itidal ve güven artırıcı önlemleri savundu.

Gelişmiş teknolojiler tekelde

Gelişmiş teknolojilerin birkaç güçlü ülkenin tekeline geçmesine karşı da uyaran Shah, gelişmekte olan ülkeler dahil tüm üye devletlerin bu teknolojilerin demokratik, kapsayıcı ve adil biçimde geliştirilmesine katılması gerektiğini söyledi.

Shah, teknolojik güvenlik adı altında alınan önlemlerin diğer ülkelerin teknolojiye ve altyapıya erişimini engelleyen araçlara dönüşmemesi gerektiğinin altını çizerek, özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm devletlerin teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma konusundaki haklarını koruduğunu ifade etti.

Yanlış bilgi, dezenformasyon, sahte haber ve devlet ile devlet dışı aktörlerin kritik altyapılara yönelik saldırıları dahil siber saldırıların artan tehlikesine de dikkati çeken Shah, uluslararası hukukun nasıl uygulanacağının netleştirilmesi ve ortaya çıkan tehditlere karşı somut adımlar atılması için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

BMGK'nin yeni teknolojilerle ilgilenmesini desteklediğini dile getiren Shah, konseyin görüşmelerinin barışı koruma, barış inşası ve çatışma çözümü alanlarındaki konsey kararlarının uygulanması dahil operasyonel sonuçlara odaklanması gerektiğini kaydetti.