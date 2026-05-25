Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde minibüsün park halindeki otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Mardan kenti yakınlarında meydana geldi. Acil durum kurtarma hizmetleri yetkilisi Shah Fahad, süratli seyreden minibüsün otoyol kenarında park halinde bulunan otobüse çarptığını açıkladı.
Yetkililer, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İlk incelemelerde minibüs sürücüsünün ihmali üzerinde durulduğu belirtildi.
