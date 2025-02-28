Pakistanlı Astronot Çin Uzay İstasyonuna Gidecek - Son Dakika
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Pakistanlı Astronot Çin Uzay İstasyonuna Gidecek

Pakistan ve Çin'in uzay işbirliği anlaşmasıyla bir Pakistanlı astronot, Çin'in uzay istasyonuna gidecek.

28.02.2025 16:23
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İSLAMABAD, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Pakistanlı bir astronot Çin'in uzay istasyonuna gidecek.

Cuma günü imzalanan anlaşmaya göre Çin hükümeti Pakistanlı astronotlardan oluşan bir grubun seçimi ve eğitimi gerçekleştirirken, bu astronotlardan biri Çin'in uzay istasyonuna girecek ilk yabancı astronot olacak.

Yaklaşık bir yıl sürecek seçim sürecinde Pakistanlı astronotlar Çin'de kapsamlı ve sistematik bir eğitimden geçecek. Eğitim sürecinin ardından Pakistanlı astronotlar önümüzdeki birkaç yıl içinde uzay istasyonunda Çinli meslektaşlarıyla birlikte gruplar halinde kısa süreli uçuş görevleri gerçekleştirecek.

Anlaşma Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in nezaretinde Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu Başkanı Muhammed Yusuf Han tarafından Başbakanlık Konutu'nda imzalandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Pakistanlı Astronot Çin Uzay İstasyonuna Gidecek - Son Dakika

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