Pakpattan yakınında yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, 11 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Pakpattan bölgesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, Pakpattan bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsü ve kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Kazada 11 kişinin öldüğünü kaydeden yetkililer, 8'i hafif olmak üzere 33 kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, araçlarda sıkışan yolcuların çıkarılması için yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarında vinç ve diğer ağır iş makinelerinin kullanıldığını ifade etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, trajik kayıplar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi