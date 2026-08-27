Paks Nükleer Santrali Yeniden Tam Kapasiteyle Çalışıyor - Son Dakika
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Paks Nükleer Santrali Yeniden Tam Kapasiteyle Çalışıyor

Paks Nükleer Santrali Yeniden Tam Kapasiteyle Çalışıyor
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Tuna Nehri'ndeki su seviyesi artınca Paks Nükleer Enerji Santrali tam kapasiteyle üretime başladı.

BUDAPEŞTE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın Paks Nükleer Enerji Santrali, Tuna Nehri'ndeki rekor düşük su seviyeleri nedeniyle üretimde haftalarca süren düşüşün ardından yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar çarşamba günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Paks Nükleer Enerji Santrali artık maksimum kapasiteye ulaştı. Dört reaktörün ve sekiz türbinin tamamı kusursuz şekilde çalışıyor" dedi.

Tuna Nehri'ndeki son derece düşük su seviyeleri mevcut soğutma suyu miktarını sınırladığından, tesis ağustos başlarında üretimi keskin şekilde azaltmak zorunda kalmıştı. Su seviyesinin en düşük olduğu dönemde yalnızca bir türbin çalışır durumdaydı.

Su seviyelerinin yükselmesi ve acil durum önlemlerinin uygulanmasıyla üretim o zamandan bu yana kademeli olarak yeniden artırıldı. İki türbin 10 Ağustos'ta yeniden devreye girerken, tesisin dört reaktör ünitesinden üçü pazartesi günü tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Magyar ayrıca, tesisin soğutma suyu alım noktasının yakınındaki su seviyesini yükseltmek için tasarlanan bir savak inşaatının planlanandan daha hızlı ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Tuna Nehri, Teknoloji, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paks Nükleer Santrali Yeniden Tam Kapasiteyle Çalışıyor - Son Dakika

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