Palandöken Belediyesi, ilçedeki 82 camide ramazan temizliği gerçekleştirdi

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Palandöken Belediyesi ekipleri, ilçedeki 82 camide ramazan temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki camilerin tamamında tam teşekküllü iç ve dış mekan temizliği yapıldı.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçe sakinlerinin daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Temizliğin inançlarının gereği olduğunu belirten Sunar, şunları kaydetti:

"Palandöken Belediyesi olarak bu hassasiyet içerisinde temizlik hizmetlerimizi yürütüyoruz. İlçemizdeki camilerin temizlik ve hijyen hizmeti de belediyemiz tarafından titizlikle sağlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle çok daha detaylı bir temizlik çalışması başlattık. Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hassasiyet gösteriyoruz."

"İlçemizdeki 82 camimizin halıları yıkandı, genel temizliği yapıldı. Şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolarda temizlenerek dezenfekte edildi." diyen Sunar, camilerin bahçelerinde de çevre temizliği yapıldığını belirtti.