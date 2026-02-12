Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 242 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 242, Hakkari'de 239, Konaklı'da 203, Ergan'da 202, Nemrut'ta 192, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 145, Kümbet'te 141, Erciyes'te 127, Yedikuyular'da 121, Davraz'da 92, Murat Dağı'nda 88, Ilgaz'da 77, Çambaşı'nda 69, Zigana ve Hesarek'te 55, Denizli'de 45, Süleymaniye'de 33, Yalnızçam'da 30, Keltepe'de 25, Hazarbaba'da 20, Mersivan'da 15, Akdağ'da 6 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|12.02.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-6
|-2
|Hakkari
|YKY
|-6
|-2
|Konaklı
|KY
|-6
|-2
|Ergan
|KKY
|-4
|0
|Nemrut
|YKY
|-2
|-1
|Sarıkamış
|ÇB
|-5
|0
|Uludağ
|KKY
|2
|6
|Erciyes
|KY
|-6
|2
|Davraz
|KY
|-3
|2
|Murat Dağı
|KY
|-3
|3
|Ilgaz
|KY
|-4
|0
|Çambaşı
|KY
|-3
|3
|Hesarek
|YKY
|-2
|-1
|Denizli
|SY
|-3
|3
|Yalnızçam
|ÇB
|-9
|0
|Keltepe
|KY
|-3
|0
|Mersivan
|ÇB
|-4
|5
|Akdağ
|SY
|0
|8
Son Dakika › Güncel › Palandöken'de 242 cm Kar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?