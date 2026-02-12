Palandöken'de 242 cm Kar - Son Dakika
Palandöken'de 242 cm Kar

12.02.2026 10:08
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Hava durumu tahminleri paylaşıldı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 242 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 242, Hakkari'de 239, Konaklı'da 203, Ergan'da 202, Nemrut'ta 192, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 145, Kümbet'te 141, Erciyes'te 127, Yedikuyular'da 121, Davraz'da 92, Murat Dağı'nda 88, Ilgaz'da 77, Çambaşı'nda 69, Zigana ve Hesarek'te 55, Denizli'de 45, Süleymaniye'de 33, Yalnızçam'da 30, Keltepe'de 25, Hazarbaba'da 20, Mersivan'da 15, Akdağ'da 6 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKY-6-2
HakkariYKY-6-2
KonaklıKY-6-2
ErganKKY-40
NemrutYKY-2-1
SarıkamışÇB-50
UludağKKY26
ErciyesKY-62
DavrazKY-32
Murat DağıKY-33
IlgazKY-40
ÇambaşıKY-33
HesarekYKY-2-1
DenizliSY-33
YalnızçamÇB-90
KeltepeKY-30
MersivanÇB-45
AkdağSY08
(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı)
Kaynak: AA

