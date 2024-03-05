Palandöken Kayak Merkezi'nde Mart Ayında Yüzde 80 Doluluk - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi'nde Mart Ayında Yüzde 80 Doluluk

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Mart Ayında Yüzde 80 Doluluk

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 135 santimetreye ulaşırken, oteller mart ayında yüzde 80 dolulukla misafirlerini ağırlıyor. Sezonluk depolanan kar ve suni karlama sistemi sayesinde nisana kadar kayak garantisi veren merkezde, 55 pistte kayak yapma imkanı bulunuyor. Mart ayında güneşli havada kayak yapma fırsatı sunan Palandöken, mayısın sonuna kadar sezonu açık tutmayı planlıyor. Turizmciler ve kayakseverler, Palandöken'in güvenirliği ve kalabalığıyla diğer kayak merkezlerinden ayrıldığını belirtiyor.

05.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:34
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Kar kalınlığının 135 santimetreyi bulduğu Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, mart ayında yüzde 80 dolulukla sezona devam ediyor.

Sezonluk depolanan kar, teknik (suni) karlama sistemi ve doğal karla misafirlerine nisana kadar kayak garantisi veren Palandöken'de kar kalınlığı mart ayında 135 santimetreyi buldu.

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen merkezde, kayak heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Dağ bölgesindeki 9 otel ile bungalov evlerde ziyaretçilerini ağırlayan merkezde, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta otellerdeki doluluk yüzde 80'e ulaştı.

Rezervasyonların sürdüğü merkeze gelen turistler, güneşli havada kayak yapıyor.

"Sezona mayısın sonuna kadar devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, ilkbahar mevsimine girdiklerini ve buna rağmen kar kalınlığının iyi seviyede olduğunu söyledi.

Güneşli günlerde martta bazı konukların tişörtle kayak yaptığını ifade eden Bağrıyanık, şöyle konuştu:

"Palandöken'in aslında mart ayı çok daha farklı, çok daha güzel bir ay. Hem kar yağışı alıyoruz hem de insanların baharın getirdiği sıcak havayla güneşli günlerle beraber kayak yapabileceği ender lokasyonlardan biri. Dünya genelinde artık yavaş yavaş kayak merkezleri kapanıyor ama Palandöken sezonun ortasını yeni gördü diyebiliriz. Kasım ayında sezonu açmıştık. Bizim resmi kapanış tarihimiz 15 Nisan ama çeşitli organizasyonlarla mayısın sonuna kadar devam ediyoruz. Palandöken'de önümüzdeki haftadan itibaren yine kar yağışı bekliyoruz. İnsanlar kar yağışı altında kayak yapmayı arzu ediyorlar. Burada bu keyfi mart ayı boyunca misafirlerimizin yaşaması mümkün olacak."

Bağrıyanık, yüksek irtifada olmasının etkisiyle merkezde nisanda da kayak yapılabildiğine işaret ederek, kayak merkezlerinin birçoğunun yavaş yavaş sezonu kapatma hazırlığında olduğunu dile getirdi.

"Kayak merkezi 15 Mart itibarıyla da misafirlerimizle dolu olacak"

Nisan ayının ortalarına kadar tüm pistleri açık tutup sezonu devam ettirmek istediklerini vurgulayan Bağrıyanık, "Genel manada Erzurum'u bilen, Palandöken'de geçmiş yıllarda kayan insanlar özellikle mart ayını tercih ediyorlar. Dolayısıyla mart ayının müşterileri bizim nezdimizde ayrı. Mart ayı itibarıyla gerek faaliyetler gerek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla beraber sezona devam ediyoruz. Otellerde doluluk oranlarımız 15 Mart'a kadar yüzde 70-80 seviyelerinde. 15 Mart itibarıyla kayak merkezi misafirlerimizle dolu olacak diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol da Palandöken'deki tesislerde yoğunluğun mart ayında da sürdüğünü anlattı.

Bu durumun turizmcileri de sevindirdiğini söyleyen Şenol, şunları kaydetti:

"Kayakseverlerin, sporcuların, snowbordcuların özellikle Erzurum'u tercih etmeleri bizleri mutlu ediyor. Palandöken Dağı güvenirliği ve turizm tesisleri noktasında her zaman Türkiye'deki en iyi yerlerden birisi olma özelliğini taşıyor. Tahminlerimize göre 15 Nisan'a kadar Palandöken Dağı'nda kayak yaptırmayı planlıyoruz. Şu an Türkiye'de birçok kayak tesisi neredeyse kapanmak üzere ama halen Palandöken'de büyük bir coşku ve kalabalıkla kayak devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Palandöken Kayak Merkezi'nde Mart Ayında Yüzde 80 Doluluk - Son Dakika

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