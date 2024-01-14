Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonunda kayak severler büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Kar kalitesi ve pistlerinin uzunluğu ile dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de kayak severler kayağın ve karın keyfini çıkarıyorlar. Yediden yetmişe kayak coşkusunun yaşandığı merkezde bir tarafta çocuklar kızak keyfi yaparken diğer taraftan büyükler pistlerde kayağın keyfini doyasıya yaşıyor.

Özellikle hafta sonları merkezde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yabancı kayak severlerin yanı sıra çevre illerden gelen tatilcilerde Palandöken'de kış tatili keyfini gönüllerince yaşıyorlar. Hafta sonu güneşli havayı da fırsat bilen kayakçılar gün boyu merkezde kayak yaptı.