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Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve eşsiz doğa manzarasıyla binlerce kayakseveri ağırlıyor. Kar kalınlığının 149 santimetreye ulaştığı merkez, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşıyor. Yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparken, aileler çocuklarıyla kızağa binerek eğlenceli vakit geçiriyor. Jandarma Arama Kurtarma timleri de olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
20.01.2024 - 14:38,
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Kar kalitesi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve eşsiz doğa manzarasıyla binlerce kayakseveri ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kar kalınlığının 149 santimetreye ulaştığı merkez, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometrelik ulaşım imkanıyla çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Yarıyıl tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kayak merkezinde hazır bekledi.

Kayakseverlerden Arif Öztürk, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde Palandöken'e geldiğini belirterek, "Buradaki kar kalınlığı iyi durumda, çok güzel pistleri bulunuyor. Yarıyıl tatilinden dolayı yoğunluk da yaşanıyor gelmek isteyenlere burayı önerebilirim." ifadelerini kullandı.

Marmaris'ten gelen Metehan Açar da "Tatil nedeniyle kayak için Erzurum'a geldim. Buradaki kar kalitesi, kalınlığı ve otelleri diğer yerlere göre daha iyi." diye konuştu.

Ceren Daşkın ise merkezde keyifli vakitler geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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