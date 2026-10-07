Palandöken\'in zirvesinde kar kalınlığı tipili yağışla 5 santimetreye ulaştı

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden biri olan Palandöken'e dün gece kar yağdı. Tipiyle birlikte etkili olan yağışta zirvede kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

Palandöken Dağı'na ekim ayının ilk haftasında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ilk kar 4 Ekim gecesi düştü. Şehir merkezinde yağmurlu hava etkisini sürdürürken, dün gece yüksek kesimlere kar yağdı. 3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın zirvesi yağışın ardından karla kaplandı. Zaman zaman tipinin etkili olduğu zirvede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Palandöken'de gece en düşük hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da bugün havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak olacağını bildirdi.