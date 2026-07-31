Palu'da 2 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti
Elazığ'ın Palu ilçesinde piknik sırasında dengesini kaybeden 2 yaşındaki çocuk dereye düştü.
Elazığ'ın Palu ilçesinde dereye düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Teke Deresi kıyısında ailesinin piknik yaptığı E.Ö. (2), dereye düştü.
Bir süre sonra durumu fark eden E.Ö'nün babası, sudan çıkardığı oğlunu Palu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
E.Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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