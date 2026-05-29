Pamukkale'de Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pamukkale'de Atlı Jandarma Devriyesi

Pamukkale\'de Atlı Jandarma Devriyesi
29.05.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale'de atlı jandarma timi, turistlerin güvenliği için devriye görevi yapmaya başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de atlı jandarma timi devriye görevine başladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, güvenliğin sağlanması amacıyla Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen tim devriye görevini sürdürüyor.

İlçede turizm hareketliliğinin arttığı dönemde, 3 at ve 6 personelden oluşan jandarma birliği 23 Temmuz'a kadar devriye görevini sürdürecek.

JAKEM'de yetiştirilen "Volkan", "Hazal" ve "Gamze" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, misafirlerin de ilgisini çekiyor.

Atlı ekip, araçla girilmesi mümkün olmayan alanlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için çalışıyor, Hierapolis Antik Kenti ve travertenler bölgesinde devriye görevini gerçekleştiriyor.

Ören yerinde olası suçlara karşı caydırıcı rol oynayan jandarma atlı timi, günlük görevlerinin sonunda Karahayıt Jandarma Karakolu'nda dinlenmeye çekiliyor, atların günlük bakımları da burada yapılıyor.

İzmir'den kente bayram tatili için gelen Volkan Çoban, AA muhabirine, atların çok uysal ve sevecen olduğunu söyledi.

Uygulamanın hoşuna gittiğini ve oğlunun da atları çok sevdiğini belirten Çoban, "Askerlerimiz çok yardımsever. Keyifli bir yer burası. Atları da sevdik. Atlar da kendini sevdiriyor. Oğlum da çok meraklıydı iyi oldu atları da yakından görmüş oldu." dedi.

Bazı turistler ise çocuklarıyla birlikte atları severek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Pamukkale, Jandarma, Güvenlik, Turizm, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale'de Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:20:23. #7.13#
SON DAKİKA: Pamukkale'de Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.