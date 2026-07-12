Pamukkale\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde iddiaya göre sigara atılması üzerine ekin tarlasında başladığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, 215 personelle müdahale edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede görev yapan Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.