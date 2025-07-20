Pamukkale Üniversitesi\'nde Güçlü Adımlar

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, görev süresince önemli yapısal adımlar atarak üniversitenin akademik, idari ve fiziki kapasitesini güçlendirmeye yönelik çok boyutlu bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Güngör, üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ilk 100 gün içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Bu süreçte, ortak akıl, katılımcılık, kurumsal aidiyet ve sürdürülebilir gelişim ilkelerinin ön planda tutulduğunu belirten Güngör, üniversite genelinde tüm akademik ve idari birimlerle kapsamlı istişare toplantıları gerçekleştirilerek mevcut ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini ifade etti.

Güngör, eksikliklerin çözümü için hızlı ve kararlı adımlar atıldığını anlatarak, "Doçentlik ve profesörlük kadrolarının yükseltilmesine yönelik kriter çalışmaları tamamlandık. Ulusal ve uluslararası başarı gösteren akademisyenlerimizi ödüllendirilerek üniversite içinde akademik motivasyonu güçlendirdik. Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksel Okulu binası, kırmızı bina güçlendirme, merkezi laboratuvar, elektrikli araç şarj istasyonları ve yeşil kampüs projeleri gibi kritik yatırımların ihale süreçlerini başlattık." dedi.

Son üç ayda 85 yeni uluslararası akademik protokolün imzalanarak, 184 öğrenci ve 235 personelin yurt dışına gönderildiğine dikkati çeken Güngör, şöyle devam etti:

"Böylece üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırıldı. Teknokente 30 milyon liralık ek kaynak aktarıldı. TÜBİTAK destekli projeler ve 49 aktif AR-GE projesiyle üniversite-sanayi iş birliği ivme kazanmıştır. Böylece göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaflık, katılımcılık ve kalite odaklılık ilkeleriyle hareket ediyoruz. Eğitimde, sağlıkta, teknolojide, uluslararası aşamada ve kurumsal aidiyette büyük bir değişim sürecine girdik. Pamukkale Üniversitesini yalnızca bölgesel değil, küresel bir referans noktası haline getirmek için çalışıyoruz."???????