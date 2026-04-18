Pamukova\'da Vagon Üretim Tesisinde Yangın

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde vagon üretim tesisinde üretilen vagon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hayrettin Mahallesi'nde bulunan vagon üretim ve revizyon tesisinde yapılan vagonda, klima elektrik sisteminden yangın çıktı. Alevler vagonu sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesinin ardından vagondaki yangın söndürüldü. Vagonda hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.