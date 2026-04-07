Panama'da Tanker Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı

07.04.2026 11:08
Panama'daki Amerika Köprüsü altında tankerlerde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı var.

Panama'da bulunan Amerika Köprüsü'nün (Bridge of Americas) altında birkaç tanker gemisinde meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, Amerika Köprüsü'nün Pasifik yakasında en az iki tankerde yangın çıktı.

Yangında 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Panama itfaiyesi ekiplerinin olaya ilişkin açıklamasında, yangının tamamen söndürüldüğü ve soruşturma açıldığı belirtildi.

Panamalı yetkililer, yangın sonrası köprünün hasar tespiti için incelendiğini ve bir süre trafiğe kapalı kalacağını açıkladı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, köprü altındaki geçiş anında tankerlerde meydana gelen yangının ulaşımı aksatacağını ifade etti.

İlgili kurumlara gerekli önlemleri almalarını talimatını veren Mulino, köprüdeki durumun en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıklarını belirtti.

Panama Kanalı yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çalışmaların sürdüğü ve ulaşımın aksamaması için vatandaşların alternatif yollara yönlendirileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

