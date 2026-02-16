Panama Kanalı Konferansı İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Panama Kanalı Konferansı İstanbul'da

16.02.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panama Kanalı'nın 25. yılı için düzenlenen konferansta, ticaret ve işbirliği vurgulandı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odasının (DTO) Beyoğlu'ndaki binasında " Panama Kanalı: Panama Yönetiminin 25 Yılı" isimli konferans düzenlendi.

Üst düzey yetkililer ve çok sayıda dinleyicinin katıldığı konferansa, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann, Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca, Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Enrique Delvalle Vega ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran katıldı.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, Atlas ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı'nın küresel ticaret ve ulaşım alanlarındaki önemine dikkati çekerek, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kanalın tam yönetiminin ABD'den Panama'ya devredilişinin 25. yıl dönümü olduğuna işaret eden Kıran, bu süreçte Panama Kanalı'nın başarılı şekilde işletilmesinin ve genişletilmesinin, ülkenin teknik kapasitesini ve küresel ticarete bağlılığını gösterdiğini kaydetti.

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Fonseca, ülkesinin kanalın güvenliğine, verimliliğine ve küresel önemini sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, bunun da Panama yönetiminin dünyanın en önemli güzergahlarından birini yönetme konusundaki "kapasitesini ve gururunu" ortaya koyduğunu aktardı.

Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Delvalle Vega, Türkiye ile Panama arasında denizcilik alanındaki işbirliğine değinerek, Panama'nın iki ülke arasındaki 15 yılı aşkın ortaklık ve 25 yıllık Panama Kanalı yönetimi vesilesiyle büyümeye devam eden profesyonel işbirliğinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Panama Kanalı'nın ülke hazinesine katkısı 3 milyar dolar

Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mann, bir tarihçi olarak İstanbul'un kendisi için önemli bir anlam taşıdığını, organizasyonu düzenleyen İMEAK DTO'nun davetinden dolayı onur duyduğunu söyledi.

Mann, 2025 mali yılında Panama Kanalı'ndan 13 bin 404 gemi geçişi olduğunu ve 5,7 milyar dolar gelir elde edildiğini belirterek, Panama Kanalı'nın ülke hazinesine katkısının yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Kanalın 170 ülkeye ve 1900'den fazla limana hizmet verdiğini vurgulayan Mann, en büyük kullanıcı ülkenin ABD olduğunu, onu Çin ve Japonya'nın takip ettiğini açıkladı.

Mann, 2023-2024'te etkili olan El Nino hava olayı nedeniyle su seviyelerinin düştüğü dönemde gemi geçişlerini geçici olarak sınırlandırmak zorunda kaldıklarını, inşa edilecek yeni baraj ve göl projesiyle hem kanal operasyonlarını hem de içme suyu ihtiyacının uzun vadeli güvence altına alınmasını planladıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından IMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Kıran, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mann'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Panama Kanalı, Etkinlikler, Denizcilik, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama Kanalı Konferansı İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:47:41. #7.11#
SON DAKİKA: Panama Kanalı Konferansı İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.