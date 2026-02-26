Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde geri manevra yapan panelvanın yolda cep telefonuyla ilgilenen kişiye çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Huzurevleri Mahallesi'nde 24 Şubat'ta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen panelvan, geri manevra sırasında yolun ortasında cep telefonuyla ilgilenen kişiye çarptı.
Yayanın yara almadan atlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Panelvan Yaya Çarptı, Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?