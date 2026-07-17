Pansiyonda Şiddet İddiaları Meclis Gündeminde - Son Dakika
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Pansiyonda Şiddet İddiaları Meclis Gündeminde

17.07.2026 12:56
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Sevda Karaca, Kırşehir'deki pansiyonda yaşanan şiddet olaylarını Meclis'e taşıdı, yanıt istedi.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Kırşehir Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi pansiyonunda 2021 yılında yaşandığı belirtilen sistematik şiddet iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergeleri veren Karaca, hem okul yönetiminin ihmallerinin hem de beş yıldır sonuçlandırılmayan adli sürecin açığa kavuşturulmasını istedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Kırşehir'deki Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi pansiyonunda kalan 9. sınıf öğrencilerinin, 2021 yılında son sınıf öğrencilerinin sistematik şiddetine maruz kaldığını, ifade tutanaklarına yansıyan iddialar arasında öğrencilerin bahis kaybeden üst sınıflarca darbedilmesi, zorla masaj yaptırılması, internet şifrelerinin alınması, pansiyonun üçüncü katından aşağı sarkıtılmaları, para ve eşyalarına el konulması, çıplak fotoğraflarının çekilmesi ve tehdit edilmesi gibi ağır suçlamaların yer aldığını aktardı.

Karaca, velilerin okul yönetimi ile rehberlik servisinin yaşananlardan haberdar olmasına rağmen gerekli önlemleri almadığını ve sorumlular hakkında işlem yapılmadığını aktardığını belirterek, bu ihmaller nedeniyle bazı ailelerin çocuklarını okuldan almak ya da nakil yaptırmak zorunda kaldığını ifade etti.

"İDARİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ MÜ?"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği önergede Karaca, olaylarla ilgili idari soruşturma açılıp açılmadığını, okul idaresi, nöbetçi öğretmenler ve rehberlik servisi hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Karaca ayrıca olay nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrenci sayısının ve çocuklara yönelik psikolojik destek çalışmalarının açıklanmasını istedi. Devlet pansiyonlarında yaşanan benzer şiddet ve istismar vakalarına ilişkin son beş yılda kaç yönetici hakkında soruşturma açıldığı ve kaçının görevden alındığının da kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

"DOSYA NEDEN 5 YILDIR SONUÇLANDIRILMADI?"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e verdiği önergede ise Karaca, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen 2021/1323 sayılı soruşturmanın beş yıldır tamamlanmamasını gündeme taşıdı. Dosyada neden iddianame hazırlanmadığını soran Karaca, zamanaşımı riskine karşı Bakanlığın herhangi bir inceleme başlatıp başlatmayacağını sordu. Karaca, soruşturma kapsamında bugüne kadar hangi delillerin toplandığının, mağdur ve şüphelilerin ifadelerinin hangi aşamada olduğunun açıklanmasını isterken, mağdur çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında gerekli koruyucu ve rehabilite edici tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını da gündeme getirdi. Son beş yılda yatılı okul ve pansiyonlarda yaşanan akran zorbalığı ve şiddet olaylarına ilişkin kaç soruşturma yürütüldüğü, bunlardan kaçının davaya dönüştüğü sorularını da yöneltti.

Kaynak: ANKA

Sevda Karaca, Kırşehir, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pansiyonda Şiddet İddiaları Meclis Gündeminde - Son Dakika

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