Papa 14. Leo, 'makineler cenneti'ne karşı Fransa'da etik muhakeme eğitimi istedi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, insanların günlük hayatlarını işgal eden ve belirleyen "makineler cenneti" arasında insanlığını kaybetmemesi için zihinlerin, iyi olanı görebilen etik muhakeme konusunda eğitilmesi gerektiğini belirtti.

Leo'nun Fransa'daki 4 günlük ilk ziyaretinin başlangıcında haberdar etmek için ülke genelindeki tüm kiliselerde yerel saatle 10.00'dan itibaren çanlar çaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Papa'yı ülkedeki Orly Havalimanı'nda resmi törenle ağırladı.

Ardından Macron ve Papa, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda ikili görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Papa, "Sizinle birlikte devasa bir kültürel ve dini mirası olan bu ülkede yaşayanları selamlıyorum. Onlar, bünyesindeki köken çeşitliliğinin demokratik hayatı canlandırdığı ve birlikte yaşama sanatını zenginleştirdiği bir halkı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Papa, bilim, sanat, edebiyat ve felsefenin güzel, iyi, hakikate yöneltildiğinde insanlığın iyiliğine katkı sağlayabileceğine işaret ederek, "İnsan onuruna ve insanın doğasından kaynaklanan temel hak ve özgürlüklere saygı meselesi her dönemde gündeme gelmekte ve toplumdaki gelişmelere ve teknik ilerlemeye eşlik ediyor." dedi.

Asırlar boyunca teknolojik gelişimin insanların hayat koşullarını son derece geliştirdiğini kaydeden Papa, teknoloji gelişiminin iyiliğe hizmet etmek dışında kullanılan araçlarının belirsiz yönünü de gösterdiğini söyledi.

Papa, göreve geldiğinde kiliselere gönderdiği ilk mektubunda yapay zeka temasına değindiğini hatırlatarak, "Günlük hayatımızı işgal eden ve belirleyen 'makineler cenneti' arasında insanlığımızı kaybetmemek için acilen zihinleri, iyi olanı görebilen etik muhakeme konusunda eğitmek gerekiyor." diye konuştu.

Özgür bir toplumun tek tipliliği empoze etmediği ve inanç çeşitliliğini korumak için otoriter eğilimleri engelleyip etik diyaloğa katkı sunduğu değerlendirmesinde bulunan Papa, şöyle devam etti:

"Bu diyalog, farklı kültür ve dini aidiyetleri olan insanların birlikte yaşamaya ve toplumun inşasına katkılarını sunmaya çağrıldığı günümüz Fransası bağlamında da son derece aciliyet teşkil ediyor. Hayat hakkının korunmasının diğer her türlü insan hakkının temelini oluşturduğunu güçlü şekilde yeniden dile getiriyorum. Günümüzde bilimin tüm acılarımıza bir çözüm ve teselli sunmasını bekleme eğilimi var."

Papa, insanları iyilikten alıkoymamak için bilim ve teknolojinin vicdanla aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknolojiyi, genetik manipülasyon, taşıyıcı annelik, organ satışı veya planlanmış ölümün sunulmasını teşvik eden çıkar girişimlerine dönüştürme riski taşıyan mevcut toplumların sapmalarını zaman zaman kaygıyla gözlemliyorum."

Karşılıklı saygı ve her bir insanın hayatının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyleyen Papa, "Hakiki laiklik, dini boyutu dışlayan değildir, aksine ondan eğitim kaynağı olarak yararlanmayı bilir." dedi.

Papa, okulda ve toplum nezdindeki diyaloğun önemini vurgulayarak, "Adil bir laiklik, dini kamusal alandan veya eğitimden dışlamaktan değil, devlet ve dini kurumların iletişimlerini koparmaması ve güçlerini ortak iyiliğin hizmetinde birleştirmesi için çalışmaktan geçiyor." yorumunda bulundu.

Savaşların ve çatışmaların halkları etkilediğinden bahseden Papa, insan onurunu yaralayan bu tür acıların karşısında sessiz kalınamayacağını vurguladı.

"Yapay zeka bir efendi değil, hizmetkar olmalı"

Cumhurbaşkanı Macron da Fransa'da Papa'yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Papa'nın Normandiyalı köklerinden gurur duyduklarını belirtti.

Fransa ve Katoliklik arasında 2 bin yıllık özel bir bağ olduğuna dikkati çeken Macron, Fransa'nın yaklaşık 120 yıl önce kilise ve devlet işlerini birbirinden ayırmaya karar verdiğini hatırlattı.

Macron, Fransa'daki laikliğin dinin reddi anlamına gelmediğini savunarak, Müslümanlara ve Yahudilere karşı eylemlerin arttığına dikkati çekti.

Bu kabul edilemez hoşgörüsüzlük eylemlerinin Hristiyan dininin merkezini de vurduğunu belirten Macron, "İbadet yerlerini korumak için önemli bir mücadele veriyoruz." dedi.

Macron, her cephede barış arayışının varoluşsal bir gereklilik olduğunun altını çizerek, "Bu ortak değer için yürütülen mücadeleye duyarsız kalabilecek hiçbir Katolik yok." diye konuştu.

Bunun Yahudiler, Müslümanlar, Protestanlar ve Ortodokslar için de geçerli olduğunu vurgulayan Macron, barıştan, çok taraflılıktan, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı duyulmasından yana olduğunu dile getirdi.

Macron, barışın silahların sessizliğinden daha fazla olduğunu kaydederek, "(Barış) Adaleti, güvenliği, insan haklarına saygıyı, ulusların egemenliğini ve halkların kendi kaderlerini tayin edebilmesini kapsıyor." dedi.

Yapay zeka hakkında ise Macron, "Dijital makinenin gücü karşısında insanoğlu kendisine ait yerde durmalı. Yapay zeka bir efendi değil, hizmetkar olmalı." yorumunu yaptı.

Macron, teknoloji gelişimi, adalet ve hümanizm arasında uzlaşma sağlayarak uluslararası bir kuruluşun kurulması beklentisini dile getirerek, her hayatın birbiriyle eş değerde olduğunu vurguladı.

Papa 14. Leo, ziyareti kapsamında Paris, Saint-Denis, Lourdes ve Metz kentlerinde düzenlenen programlara katılacak.