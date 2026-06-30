Papa'dan Kadınlara Yüksek Görev - Son Dakika
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Papa'dan Kadınlara Yüksek Görev

30.06.2026 22:35
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Papa 14. Leo, İtalyan rahibe Alessandra Smerilli'yi bakan olarak atadı, kadınların rolünü artırmayı hedefliyor.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, İtalyan rahibe Alessandra Smerilli'yi Papalık Kabinesi'nde (Curia) göç, çevre ve kalkınmadan sorumlu Bütüncül İnsani Kalkınma Hizmetleri Bakanı olarak atadığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Papa'nın bazı makamlara atadığı isimler duyuruldu.

Buna göre Papa 14. Leo, kabinesinde göç, çevre ve kalkınmadan sorumlu Bütüncül İnsani Kalkınma Hizmetleri Bakanlığına, halihazırda burada "2" numaralı yetkili konumundaki Smerilli'yi atadı.

Ekonomist olan Smerilli'nin, emekliye ayrılacak Kardinal Michael Czerny'nin yerine 1 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

İtalyan basınında, Smerilli'nin bu göreve atanmasına ilişkin, Papa 14. Leo'nun da selefi Papa Franciscus'un yaptığı gibi kadınların kilisede daha fazla rol almasına yönelik taleplere bir yanıt olarak, devlet yönetiminde üst düzey yönetim pozisyonlarında görev verilmesi yolunu izlediği yorumları yapıldı.

Papa 14. Leo geçen yıl göreve geldikten sonra selefi Papa Franciscus tarafından Vatikan Şehir Devleti Valisi olarak atanan rahibe Raffaella Petrini'nin de bu görevde kalması için onay vermişti.

Kaynak: AA

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