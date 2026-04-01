Papa'dan Trump'a Savaş Mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa'dan Trump'a Savaş Mesajı

01.04.2026 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa, Trump'ın savaş bitirme niyetini umarak, şiddeti azaltma çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda savaşı bitirmek istediğini söylediğini belirterek, "Umarım şiddeti azaltmanın bir yolunu arıyordur." dedi.

Papa, dün akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada kendisini bekleyen gazetecilere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaş başta olmak üzere çeşitli konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hristiyan aleminin bu hafta Paskalya Yortusu'nu kutlamaya hazırlandığını, bu dönemin barış ve tefekkür zamanı olduğunu ifade eden Papa, "Ancak hepimizin bildiği gibi bugün dünyada birçok yerde çok büyük acılar ve ölümler görüyoruz, hatta masum çocuklar bile hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Papa, sürekli barış için çağrı yaptıklarını ancak pek çok kişinin nefret, şiddet ve savaşı teşvik ettiğini dile getirerek, "Belki Paskalya için bir ateşkes olabilir ama asıl olan savaşın tamamen sona ermesidir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump başta olmak üzere tüm dünya liderlerine seslenen Papa 14. Leo, şunları kaydetti:

"Başkan Trump, yakın zamanda savaşı bitirmek istediğini söyledi. Umarım şiddeti azaltmanın bir yolunu arıyordur. Bu da Ortadoğu'da ve ötesinde yaratılan nefreti azaltmaya önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Tüm dünya liderlerine sesleniyorum, diyalog için masaya geri dönün."

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Papa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 03:45:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.