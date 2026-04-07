Papa'dan Trump'a Tepki

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da bu gece "medeniyet yok olacak" tehdidine tepki gösterdi, bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti ve diyaloğa geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Papa, akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada kendisini bekleyen gazetecilere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin açıklama yaptı.

Kendisi de aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, Trump'ın bugün sosyal medya platformlarından yaptığı "İran'da medeniyet yok olacak" tehdidine doğrudan atıf yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, hepimizin bildiği gibi, İran halkına yönelik bir tehdit gündeme geldi ve bu gerçekten kabul edilemez. Burada elbette uluslararası hukukla ilgili meseleler var ancak bundan çok daha fazlası söz konusu. Bu, bütün bir halkın iyiliği açısından ahlaki bir meseledir."

Herkesi çocuk, yaşlı olmak üzere masum insanları düşünmeye davet eden Papa, "Onlar tamamen masum ve bu tırmanan gerilimin kurbanları olacaklardır. Bu savaşın tırmanışı aslında daha ilk günlerden itibaren başlamıştı ve o zaman da şöyle diyorduk: Diyaloğa geri dönelim, müzakereye dönelim, sorunları bu noktaya gelmeden çözmenin yollarını arayalım. Ama şimdi buradayız ve çok dua etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz"

Papa 14. Leo, herkesi savaşın durması konusunda hem dua etmeye hem de nasıl iletişim kurulabileceğinin yollarını aramaya çağırarak, "Belki kongre üyeleriyle, yetkililerle iletişime geçerek şunu söylemeliyiz: 'Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz.' Dünyada barışa gerçekten çok ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İngilizce devam ettiği açıklamasında dünya çapında ekonomik kriz, enerji krizi, Ortadoğu'da büyük bir istikrarsızlık durumu yaşandığına dikkati çeken Papa, şunları kaydetti:

"Bu durum dünyada daha fazla nefreti körüklüyor. Öyleyse masaya geri dönelim, konuşalım, barışçıl bir şekilde çözümler arayalım ve özellikle masum çocukları, yaşlıları, hastaları ve bu devam eden savaşın kurbanı olmuş veya olacak birçok insanı hatırlayalım. Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, aynı zamanda insanlığın yapabileceği nefretin, bölünmenin, yıkımın bir işareti olduğunu hatırlatmak isterim."

Papa, savaştaki ilgili ülkelerin vatandaşlarını, yetkililerle, siyasi liderlerle, milletvekilleriyle iletişime geçmeye, onlardan barış için çalışmalarını ve savaşı her zaman reddetmelerini istemeye davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın tehdidi

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.