Papa'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa'dan Trump'a Tepki

07.04.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14. Leo, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini kabul edilemez buldu ve barış çağrısı yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da bu gece "medeniyet yok olacak" tehdidine tepki gösterdi, bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti ve diyaloğa geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Papa, akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada kendisini bekleyen gazetecilere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin açıklama yaptı.

Kendisi de aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, Trump'ın bugün sosyal medya platformlarından yaptığı "İran'da medeniyet yok olacak" tehdidine doğrudan atıf yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, hepimizin bildiği gibi, İran halkına yönelik bir tehdit gündeme geldi ve bu gerçekten kabul edilemez. Burada elbette uluslararası hukukla ilgili meseleler var ancak bundan çok daha fazlası söz konusu. Bu, bütün bir halkın iyiliği açısından ahlaki bir meseledir."

Herkesi çocuk, yaşlı olmak üzere masum insanları düşünmeye davet eden Papa, "Onlar tamamen masum ve bu tırmanan gerilimin kurbanları olacaklardır. Bu savaşın tırmanışı aslında daha ilk günlerden itibaren başlamıştı ve o zaman da şöyle diyorduk: Diyaloğa geri dönelim, müzakereye dönelim, sorunları bu noktaya gelmeden çözmenin yollarını arayalım. Ama şimdi buradayız ve çok dua etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz"

Papa 14. Leo, herkesi savaşın durması konusunda hem dua etmeye hem de nasıl iletişim kurulabileceğinin yollarını aramaya çağırarak, "Belki kongre üyeleriyle, yetkililerle iletişime geçerek şunu söylemeliyiz: 'Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz.' Dünyada barışa gerçekten çok ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

İngilizce devam ettiği açıklamasında dünya çapında ekonomik kriz, enerji krizi, Ortadoğu'da büyük bir istikrarsızlık durumu yaşandığına dikkati çeken Papa, şunları kaydetti:

"Bu durum dünyada daha fazla nefreti körüklüyor. Öyleyse masaya geri dönelim, konuşalım, barışçıl bir şekilde çözümler arayalım ve özellikle masum çocukları, yaşlıları, hastaları ve bu devam eden savaşın kurbanı olmuş veya olacak birçok insanı hatırlayalım. Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, aynı zamanda insanlığın yapabileceği nefretin, bölünmenin, yıkımın bir işareti olduğunu hatırlatmak isterim."

Papa, savaştaki ilgili ülkelerin vatandaşlarını, yetkililerle, siyasi liderlerle, milletvekilleriyle iletişime geçmeye, onlardan barış için çalışmalarını ve savaşı her zaman reddetmelerini istemeye davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın tehdidi

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Donald Trump, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İran, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa'dan Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:36:22. #7.12#
SON DAKİKA: Papa'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.