Papa Franciscus: Avrupa, doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle daha eski bir kıtaya dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Papa Franciscus: Avrupa, doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle daha eski bir kıtaya dönüşüyor

Papa Franciscus: Avrupa, doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle daha eski bir kıtaya dönüşüyor

Papa Franciscus, Avrupa'da düşen doğum oranlarına uzun vadeli çözümlerle yaklaşılması gerektiğini belirterek, Eski Kıta'nın doğumlardaki düşüş nedeniyle giderek 'daha eski bir kıtaya' dönüştüğünü söyledi. Papa, doğum oranlarının sadece İtalya'da değil, Avrupa'da genel olarak düşüş gösterdiğine işaret ederek, doğum kontrol uygulamalarını eleştirdi ve doğan çocukların dünyadaki kirlilik ve açlığın temel nedeni olmadığını vurguladı. Ayrıca, annelerin çalışma hayatı veya çocuklarına bakma arasında seçim yapmak zorunda kalmamaları için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

10.05.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Avrupa'da düşen doğum oranlarına uzun vadeli çözümlerle yaklaşılması gerektiğini, Eski Kıta'nın doğumlardaki düşüş nedeniyle giderek "daha eski bir kıtaya" dönüştüğünü söyledi.

İtalya'da son yıllarda düzenli biçimde kademeli olarak düşüş gösteren doğum oranlarını tersine çevirmek için düzenlenen ve dün İtalya Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın bazı kürtaj hakları aktivistlerince protesto edilmesi sebebiyle olaylı başlayan yıllık konferansın ikinci gün oturumlarına, Papa da katıldı.

Papa Franciscus, doğum oranlarının düşük olması konusunun uzun vadeli çözümlerle ele alınması gerektiğini belirterek "Kurumsal düzeyde etkili politikalara ve cesur, somut ve uzun vadeli kararlara acilen ihtiyaç var. Genç nesillerin meşru hayallerini gerçekleştirebilmesi için tüm hükümetlerin daha fazla kararlılık göstermesi lazım." dedi.

Papa, doğum oranlarının sadece İtalya'da değil, Avrupa'da genel olarak düşüş gösterdiğine işaret ederek "Eski Kıta, giderek daha yaşlı, yorgun ve boyun eğmiş eski bir kıtaya dönüşüyor. Bunca çabaya rağmen gidişatı tersine çeviremiyoruz. Neden bu kanama durdurulamıyor?" diye konuştu.

Doğum kontrol uygulamalarını eleştiren Papa, "Bir demografi uzmanının bana söylediği gibi şu anda en fazla gelir getiren yatırımlar; silah fabrikaları ve doğum kontrol ilaçları. Biri hayatı yok ediyor, diğeri engelliyor. Sorun karmaşık ancak bu, konuyu ele almamak için bir mazeret olamaz ve olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, bilhassa İtalya'da doğum oranlarının düşük olmasına işaret ederek "İnsan hayatı bir sorun değil, hediyedir. Dünyadaki kirliliğin ve açlığın temelinde doğan çocuklar değil, sadece kendini düşünenlerin tercihleri ve materyalizm ile tüketim çılgınlığı vardır." değerlendirmesini yaptı.

Papa ayrıca, annelerin çalışma hayatı veya çocuklarına bakma arasında seçim yapmak zorunda kalmamaları için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Papa Franciscus, bunun için genç çiftlere iş güvencesi sağlanması ve onların ev alma gibi zorluklardan kurtarılması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, konferans devam ederken yüzlerce öğrenci de doğum oranlarının artırılmasını hedefleyen konferansı protesto etmek için yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, konferansın yapıldığı yere yürümek isteyince güvenlik güçleri yolları kapatarak buna engel oldu.

Öğrenciler ve polis arasında tansiyon zaman zaman yükselirken kısa süreli arbedeler çıktı. Öğrenciler, güvenlik güçlerine yönelik "Utanın" şeklinde slogan attı.

Papa'nın katıldığı konferansın dün yapılan açılış oturumu, kürtaj karşıtı olmasıyla bilinen Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Roccella'nın bazı kürtaj hakları aktivistlerinin protestosuna sahne olmuştu. Bakan Roccella, protestolar nedeniyle konferansı konuşma yapmadan terk etmek zorunda kalmıştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 29 Mart'ta açıkladığı 2023 verilerine göre, ülkede geçen yıl 379 bin doğum kaydedildi. Bu sayıyla, ülkede doğum sayısı 2008'den bu yana yüzde 34,2 oranında düşüş gösterdi.

Kaynak: AA

Papa Francis, İtalya, Dünya, Papa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa Franciscus: Avrupa, doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle daha eski bir kıtaya dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 14:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: Papa Franciscus: Avrupa, doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle daha eski bir kıtaya dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement