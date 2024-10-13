Papa Franciscus'tan Orta Doğu ve Ukrayna'ya Barış Çağrısı - Son Dakika
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Papa Franciscus'tan Orta Doğu ve Ukrayna'ya Barış Çağrısı

Papa, Orta Doğu'daki gerginlikler ve Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi talep etti.

13.10.2024 17:19
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirterek, burada Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Gücü'ne saygı gösterilmesini istedi.

Vatikan'da, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Orta Doğu ve Ukrayna'ya ilişkin mesajlar verdi.

Papa Franciscus, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına ve son olarak BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine ateş açmasına atıfta bulunarak, "Orta Doğu'da yaşananları endişeyle takip etmeye devam ediyorum. Bir kez daha tüm cephelerde hemen ateşkes talebinde bulunuyorum. Barışı sağlamak için diplomasi ve diyalog yollarını izleyelim. Filistin, İsrail ve Lübnan'da tüm halklara yakınlığımı belirtiyor ve burada BM barışı koruma güçlerine saygı gösterilmesini talep ediyorum. Tüm mağdurlar, yerinden edilenler ve rehineler için dua ediyorum." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen ve yaklaşan kış şartlarını anımsatan Papa Franciscus, "Ukraynalıların soğuktan ölmemesi için çağrımı yapıyorum. Sivil halkı çok fazla etkileyen hava saldırıları dursun. Masumların öldürülmesi dursun." dedi.

Kaynak: AA

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