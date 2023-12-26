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Papua Yeni Gine, Batı Şeria'da İsrail konsolosluğu açacak - Son Dakika
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Papua Yeni Gine, Batı Şeria'da İsrail konsolosluğu açacak

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Papua Yeni Gine'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşim biriminde konsolosluk açma kararı aldığını duyurdu. Papua Yeni Gine, ABD, Kosova, Guatemala ve Honduras'tan sonra Kudüs'e büyükelçilik taşıyan beşinci ülke olacak.

Papua Yeni Gine, Batı Şeria\'da İsrail konsolosluğu açacak
26.12.2023 - 21:37,  Güncelleme: 21:38
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Papua Yeni Gine'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim biriminde konsolosluk açma kararı aldığını duyurdu.

Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yahuda ve Samiriye'de (işgal altındaki Batı Şeria) ilk konsolosluğun açılışını yapma onuruna sahip olduğum için mutluyum. Papua Yeni Gine hükümetine cesur dostluğu ve hoş karşılanan adımı için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cohen, Papua Yeni Gine'nin, Filistin'in işgal altındaki topraklarında tam olarak hangi noktada ve ne zaman konsolosluk açacağına ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Papua Yeni Gine makamlarından ise bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine; ABD, Kosova, Guatemala ve Honduras'tan sonra Eylül 2023'te büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan beşinci ülke olmuştu.

Filistin-İsrail anlaşmazlığının iki devletli çözüme uygun olarak ele alınması şansını baltaladığı için hiçbir ülke, şu ana kadar Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim biriminde konsolosluk açmadı.

Kudüs'ü 1980'de tek taraflı şekilde "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan den İsrail'in bu kararı, uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada kurduğu Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor. Dünya genelinde sadece ABD, Honduras, Kosova, Guatemala ve Papua Yeni Gine, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyor.

Kaynak: AA
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