Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Yerin yaklaşık 64 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.
Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alkollü olmadığı belirlenen sürücü hakkında inceleme başlatıldı.
Adana Valiliği, Seyhan ilçesinde 2 gence sokak ortasında işkence yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Valilik, durdurulan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu fark ettiklerini ve cezai işlem uyguladıklarını belirtti. Şahsın polise tehdit ve hakarette bulunduğu için gözaltına alındığı ifade edildi. Valilik, iddiaların Cumhurbaşkanı ile bir ilgisi olmadığını vurguladı.
Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, kar ve fırtına nedeniyle zirveye çıkamadan geri indi. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla dağcılar inme kararı aldı. Ayrıca, bölgede bulunan kurtların da kendilerine yaklaştıklarını fark eden dağcılar korku dolu anlar yaşadı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TEM Otoyolu'nda kaza yapan 2 trafik polisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Kaza sonucunda yaralanan polisler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Bursa'da kiraz tarlasına giden 27 yaşındaki genç, başından vurulmuş şekilde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek genç şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle protesto düzenledi. İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar yeniden ivme kazandı. Son haftalarda hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş, esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin 'en sağcı hükümetinin' istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.
Tokat-Sivas karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Tır sürücüleri zincir takarak ilerleyebildi. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)