Papua Yeni Gine\'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı

Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, kar ve fırtına nedeniyle zirveye çıkamadan geri indi. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla dağcılar inme kararı aldı. Ayrıca, bölgede bulunan kurtların da kendilerine yaklaştıklarını fark eden dağcılar korku dolu anlar yaşadı.