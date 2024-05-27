Papua Yeni Gine'de Heyelan: Toprak Altında Kalanların Sayısı 2 Bini Geçti - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Heyelan: Toprak Altında Kalanların Sayısı 2 Bini Geçti

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, Enga ilindeki Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması sonucunda toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti. Hükümet, Birleşmiş Milletlerden yardım talebinde bulunurken, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

27.05.2024 10:17
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Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.

Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.

Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Papua Yeni Gine, Hükümet, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'de Heyelan: Toprak Altında Kalanların Sayısı 2 Bini Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Heyelan: Toprak Altında Kalanların Sayısı 2 Bini Geçti - Son Dakika
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