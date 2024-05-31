Papua Yeni Gine\'deki heyelan felaketinde sadece 7 cesede ulaşıldı

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Papua Yeni Gine Misyon Şefi Serhan Aktoprak, ülkede heyelan felaketinin yaşandığı bölgede sadece 7 kişinin cesedine ulaşılabildiğini ve zorluklara rağmen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Aktoprak, 24 Mayıs'ta heyelan sonucu yüzlerce kişinin toprak altında kaldığı Papua Yeni Gine'de devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aktoprak, Yambali köyünde heyelanın meydana geldiği alandan sadece 7 ceset çıkarıldığını belirterek, "Kurtarma çalışmaları devam ettikçe sayının artması bekleniyor." dedi.

Çalışmalar sırasında yakıt sıkıntısı ve kabileler arasındaki çatışmalar nedeniyle güvenlik sorunu yaşandığını bildiren Aktoprak, BM ve insani konvoylarına henüz bir saldırı olmadığını ancak her zaman bu riskin bulunduğunu ve çok temkinli davranmaları gerektiğini söyledi.

Aktoprak, afetten toplamda 7 bin 849 kişinin etkilendiğini vurguladı.

Etkilenen nüfusun yüzde 42'sinin 16 yaşın altında olduğunu kaydeden Aktoprak, "Toplam mağdur sayısı kesinlikle daha yüksek ancak belirsizliğini koruyor." dedi.

Çok sayıda kişi hala toprak altında

Ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Yambali köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuştu.